Meteorología publicó un aviso a la población por tormentas fuertes y muy fuertes desde el jueves

Tormentas fuertes y muy fuertes anuncia Meteorología. Foto: FocoUy

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) publicó este miércoles al mediodía un aviso especial a la población por tormentas fuertes y muy fuertes.

“Durante la madrugada del jueves 27 comenzará a ingresar un frente frío por el suroeste del país, previendo tormentas fuertes en el centro y este”, dice el aviso, y agrega: “Desde la tarde del jueves 27 este sistema se desplazará hacia el noreste, donde permanecerá estacionado en las zonas norte y este hasta la tarde del viernes 28”.

“Durante este período se esperan tormentas puntualmente muy fuertes y precipitaciones abundantes. Se prevén los mayores acumulados de precipitación, de entre 40 y 60 mm en 24 horas, con valores puntualmente superiores, principalmente en las zonas noreste y este”, destaca el aviso.

“En las zonas de tormenta pueden registrarse rachas de viento fuerte, caída de granizo e intensa actividad eléctrica”, concluye Meteorología.

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