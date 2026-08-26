Falleció Ruben Rada, el músico tenía 83 años y había sido internado semanas atrás con una neumonía

A los 83 años murió Ruben Rada. El músico estaba internado desde hacía varias semanas por una neumonía.

"Con muchísimo dolor les comunicamos que hoy miércoles 26 de agosto a las 15:30 hs. se fue y ahora descansa en paz nuestro querido esposo, padre y abuelo, después de pelear un mes contra una neumonía y sus complicaciones. Gracias a todos por los mensajes de preocupación y el amor de hoy y siempre. Infinitas gracias al equipo profesional que hizo todo lo posible y más", informó la familia de Rada en la cuenta oficial del músico.

Omar Rubén Rada Silva, también conocido bajo el pseudónimo Negro Rada, nació el 16 de julio de 1943. Creció con su tía Eudosia, una soprano a quien el marido no le permitía cantar profesionalmente, pero si cantarle al pequeño.

Creció en el Parque Batlle, sin su padre Raúl, pero con su madre Carmen y muchos primos que vivían todos en una pieza. Soñaba con ser jugador de fútbol, pero las secuelas de la tuberculosis que tuvo a los dos 2 años no le permitieron pasar el examen médico. Sobre sus 10 años comenzó a cantar en radio Carve.

Poco después fue integrante de la comparsa de negros y lubolos Morenada, en donde adquirió el apodo de Zapatito, porque tan pequeño ya calzaba 43.

El Negro Rada se ganaba la vida cortando el pasto, cuidando coches, o vendiendo diarios. Más adelante conoció a los hermanos Fattoruso, y luego a Cacho de la Cruz, quien lo integró a los Hot Blowers. Cuando fue abandonado por su primera novia, Susy, empezó a dar sus primeros pasos como compositor.

Inventó el Candombe Beat, compuso casi 500 canciones y otras 100 junto a Eduardo Mateo. Editó más de 60 fonogramas, recibió discos de oro y platino, y premios que incluyen hasta un Grammy.

Rubén Rada era humorista, actor de cine y televisión, conductor, productor, y padre de tres hijos que también son artistas.

Con Canal 10, trabajó en los últimos años en los programas La Voz y La Voz Kids.

En abril de este año anunció en nota con Subrayado el regreso de la legendaria banda de los años 70 Tótem, y poco después creó un canal de Youtube donde se presenta con distintos músicos y cantantes para hacer presentaciones bajo el título de uno de sus famosos temas: “¿Quién va a cantar?”