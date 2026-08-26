Abierto a todo público y en el Salón de los Pasos Perdidos: los detalles del velatorio de Ruben Rada

El velatorio de Ruben Rada será este jueves, de 14:00 a 21:00 horas, en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo.

"Creo que es un dolor muy grande, verdaderamente muy grande, para todas y todos los uruguayos y para muchísima gente que no es uruguaya. Para miles y miles de personas en el mundo", dijo la vicepresidenta Carolina Cosse.

El velatorio será abierto a toda la población. Cosse señaló que fue solicitado por la familia del músico y aseguró que "queda chico decir que es la despedida que se merece".

Seguí leyendo "Para nosotros era inmortal, nunca imaginamos este desenlace", aseguró autor de la biografía de Rada

"Su arte para la cultura uruguaya, para la infancia, para la juventud, para todas las edades, su música, su sentido del humor, su coherencia, su solidaridad, su generosidad, con todos, con los otros artistas, es muy difícil de describir. Creo que la mejor descripción es que lo tenemos en nuestro corazón, latiendo con nosotros", expresó.

La resolución del Palacio Legislativo resalta su “singular relevancia” para la cultura nacional y su “extensa y destacada trayectoria artística”.

Realizó “una contribución fundamental a la música uruguaya y, particularmente, a la difusión y proyección internacional del candombe y sus diversas expresiones”, dice el texto. “Su trayectoria y su aporte a la identidad cultural del Uruguay le han valido un amplio reconocimiento nacional e internacional”, agrega.