Policía solicita la colaboración para ubicar a Inti Cuba y Paul Cosella, requeridos por el robo al BROU de Pando

El Ministerio del Interior solicita la colaboración para ubicar a Inti Cuba, de 38 años, y Paul Cosella, de 32 años, requeridos por el robo al BROU de la ciudad de Pando.

El Ministerio del Interior solicita la colaboración para ubicar a dos requeridos por el robo al BROU de Pando: Inti Camilo Cuba Vignolo, de 38 años, cuenta con antecedentes por rapiña y Paul Alexander Cosella Cabrera, de 32 años, cuenta con antecedentes por receptación, abigeato,… pic.twitter.com/M8BzsbAUTy

Cuatro delincuentes rapiñaron el Banco República el pasado 24 de agosto utilizando escopetas y armas 9mm; luego se dieron a la fuga en un auto de alta gama (donde los esperaba el quinto delincuente) que luego chocaron y abandonaron en Barros Blancos . Finalmente le robaron la camioneta a un conductor que justo pasaba por el lugar, y escaparon.

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Los delincuentes se llevaron 10 millones de pesos, 70 mil dólares y 90 mil euros. En dólares, el robo asciende a cerca de 420.000, según el tipo de cambio.

En el asalto, que duró poco más de un minuto, los delincuentes golpearon a un guardia de seguridad y le quitaron su arma de fuego.

El robo se hizo en un momento "de la operativa habitual de la sucursal", dijo la gerenta general del BROU, Mariela Espino al ser consultada si sacaron el dinero de las cajas o de otro lugar.

La Policía tomó conocimiento del caso a través del botón de pánico que hay en el edificio.

Los investigadores detuvieron a un sospechoso este miércoles.

Ministerio del Interior