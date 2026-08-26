RECIBÍ EL NEWSLETTER
MINISTERIO DEL INTERIOR

Policía solicita la colaboración para ubicar a Inti Cuba y Paul Cosella, requeridos por el robo al BROU de Pando

Inti Camilo Cuba Vignolo, de 38 años, cuenta con antecedentes por rapiña y Paul Alexander Cosella Cabrera, de 32 años, cuenta con antecedentes por receptación, abigeato, soborno y hurto.

requeridos robo pando
Ministerio del Interior

Ministerio del Interior

Ministerio del Interior

Ministerio del Interior

El Ministerio del Interior solicita la colaboración para ubicar a Inti Cuba, de 38 años, y Paul Cosella, de 32 años, requeridos por el robo al BROU de la ciudad de Pando.

El caso

Cuatro delincuentes rapiñaron el Banco República el pasado 24 de agosto utilizando escopetas y armas 9mm; luego se dieron a la fuga en un auto de alta gama (donde los esperaba el quinto delincuente) que luego chocaron y abandonaron en Barros Blancos. Finalmente le robaron la camioneta a un conductor que justo pasaba por el lugar, y escaparon.

Foto: Subrayado. 
Seguí leyendo

Detienen a un cabecilla de Los Colorados tras 20 allanamientos en Cerro Norte; también cayeron integrantes de Los Suárez

Los delincuentes se llevaron 10 millones de pesos, 70 mil dólares y 90 mil euros. En dólares, el robo asciende a cerca de 420.000, según el tipo de cambio.

En el asalto, que duró poco más de un minuto, los delincuentes golpearon a un guardia de seguridad y le quitaron su arma de fuego.

El robo se hizo en un momento "de la operativa habitual de la sucursal", dijo la gerenta general del BROU, Mariela Espino al ser consultada si sacaron el dinero de las cajas o de otro lugar.

La Policía tomó conocimiento del caso a través del botón de pánico que hay en el edificio.

Los investigadores detuvieron a un sospechoso este miércoles.

Ministerio del Interior

Ministerio del Interior

Ministerio del Interior

Ministerio del Interior

Temas de la nota

Lo más visto

Esta es la imagen del delincuente que ingresó primero a robar a la sucursal del BROU en Pando
SOLO Y A CARA DESCUBIERTA

Esta es la imagen del delincuente que ingresó primero a robar a la sucursal del BROU en Pando
1943-2026

Falleció Ruben Rada, el músico tenía 83 años y había sido internado semanas atrás con una neumonía
víctima de 15 años

Hallan a un adolescente asesinado en el barrio Los Sueños, cerca de Manga; hubo más de 50 disparos
CANELONES

Lentes, campera y huellas en el auto: los errores que cometieron los delincuentes en la rapiña al BROU
VIDEOS DE LA FUGA

"¡Despertate hermano, dale!": así fue la huida de los delincuentes que asaltaron el BROU de Pando

Te puede interesar

Abierto a todo público y en el Salón de los Pasos Perdidos: los detalles del velatorio de Ruben Rada
EN EL PALACIO LEGISLATIVO

Abierto a todo público y en el Salón de los Pasos Perdidos: los detalles del velatorio de Ruben Rada
El negro Rada, el embajador mundial del candombe, con una trayectoria de 73 años y más de 40 álbumes propios
FALLECIÓ A LOS 83 AÑOS

"El negro Rada", el embajador mundial del candombe, con una trayectoria de 73 años y más de 40 álbumes propios
Ruben Rada en nota con Subrayado, abril de 2026.
1943-2026

Falleció Ruben Rada, el músico tenía 83 años y había sido internado semanas atrás con una neumonía

Dejá tu comentario