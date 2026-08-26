"El negro Rada", el embajador mundial del candombe, con una trayectoria de 73 años y más de 40 álbumes propios

Omar Ruben Rada Silva era su nombre completo, pero prácticamente nadie le llamaba así. “El negro Rada” tenía 83 años de vida y 73 de artista.

Fue el más popular de nuestros músicos, un embajador del candombe a nivel mundial.

A los 10 años ya integraba la comparsa Morenada, donde apareció su primer seudónimo: Zapatito, porque ya en ese entonces calzaba 43.

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Continuó su aproximación a las expresiones de la cultura nacional, incursionando en la murga La nueva milonga a los 15 años, mientras que simultáneamente cantaba en la orquesta tropical candombera Cubanacán de Pedro Ferreira. Poco después, a los 17, ocupó por primera vez un rol protagónico sobre el escenario y llegó un nuevo seudónimo: Richie Silver, fue el frontman de la banda de jazz Los hot blowers.

En los años 60 dio inicio a sus primeros proyectos propios y llegaron bandas que son emblemáticas para la música popular uruguaya: El kinto, Totem y Opa.

En estos proyectos comenzó a compartir su trayectoria con Eduardo Mateo, Hugo y Osvaldo Fattoruso, Urbano Moraes, y tantos otros.

Tocaban candombe con instrumentos eléctricos, tumbadoras, batería. Fundaron un nuevo género: el candombe beat: una mezcla de rock psicodélico, candombe, música brasileña y varios otros estilos.

El último proyecto de Rada era volver a tocar con Totem.

Rubén, como le decían en la otra orilla, donde vivió durante los años 80, pudo grabar su primer disco solista en 1969, al que tituló “Rada” y que incluía el muy popular tema “Las manzanas”.

A principios de los 90 debió radicarse en México, y allí fue telonero de bandas como UB40 y Sting.

Por esos años, Rada viajó esporádicamente a Uruguay y su reconocimiento fue creciendo a medida que se expandían sus proyectos que comenzaron a ganar discos platino.

Pero, como narró varias veces, en el año 2000, llegó el más popular de sus álbumes: “¿Quién va a cantar?”, que incluyó temas como: "Cha-cha, muchacha" y "Muriendo de plena". Alcanzó el cuádruple platino y la perdurabilidad de canciones que prácticamente todo el país conoce. En ese disco tradujo precisamente el ser uruguayo en “Mi país”, un himno popular.

A partir de 1999 comenzó a realizar espectáculos para niños y apareció un nuevo personaje: Rubenrá.

Durante décadas, fue un clásico participar de sus propuestas concebidas para las vacaciones de invierno.

Rada tuvo también una sostenida participación en televisión.

Como actor cómico integró el elenco de Telecataplúm y El show del mediodía.

En ficción estuvo en la telenovela argentina “Gasoleros” o la uruguaya de Canal 10 “Porque te quiero así”.

Así como su primer programa propio en 1998, llamado “El teléfono”, al que le siguieron “Décadas” y “Es tu sentido”.

Lo más reciente, también producción de Canal 10, fue jurado de “La Voz” y “La Voz Kids”.

También condujo “Radar” en X FM.

Tuvo intención de alejarse de los escenarios en 2008, lo cierto es que duró poco y finalmente fue un impasse, porque, hasta un artista de su talla se vio envuelto en dificultades económicas que le hicieron volver a trabajar y a un ritmo vertiginoso.

Uno de los proyectos más recientes fue “Terapia de murga”, junto a Agarrate Catalina.

Ese espectáculo que tomó el nombre de uno de sus discos lo llevó de gira internacional.

Así como las figuras que se interesaban por él y su carrera.

Es muy recordada la visita de los Rolling Stones y aquella anécdota compartida en la casa del Lobo Núñez.

Su música quedó plasmada en más de 40 álbumes propios y en colaboración con otros artistas, porque esa energía que rada encarnó, generaba que muchos quisieran trabajar con él.

Las nuevas generaciones lo tenían claro y así surgieron varias canciones e intercambios, como el que narró cuando lo vino a visitar recientemente desde Buenos Aires, Wos.

Tenía previstos dos shows en el auditorio del Sodre, 10 y 11 de octubre, con el regreso de Totem. Además, trabajaba en un disco conjunto con Los Auténticos Decadentes y había lanzado el ciclo “¿Quién va a cantar?”, que estrenó el día en que el músico cumplió 83 años, el 16 de julio, con la canción homónima interpretada junto al líder de La Vela Puerca.