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PUNTA DE RIELES

Nuevo homicidio en Montevideo: un hombre fue encontrado con un disparo en la cabeza

El crimen ocurrió en Chon esquina Congreve, en el barrio Punta de Rieles; vecinos dijeron a Subrayado que intentaron trasladarlo a la policlínica de Capitán Tula, pero falleció en el lugar.

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Un nuevo homicidio tuvo lugar en la noche de este viernes en la calle Chon esquina Congreve, en el barrio Punta de Rieles, en Montevideo.

Información primaria a la que accedió Subrayado indica que el hombre se encontraba en la puerta de su casa cuando recibió el disparo. Su cuerpo fue encontrado con un disparo a la altura de la cabeza.

Vecinos dijeron que intentaron trasladarlo a la policlínica de Capitán Tula, pero falleció en el lugar; tenía 56 años y contaba con 10 antecedentes.

Foto: Subrayado. Archivo.
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