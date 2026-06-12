Un nuevo homicidio tuvo lugar en la noche de este viernes en la calle Chon esquina Congreve, en el barrio Punta de Rieles, en Montevideo.

Información primaria a la que accedió Subrayado indica que el hombre se encontraba en la puerta de su casa cuando recibió el disparo. Su cuerpo fue encontrado con un disparo a la altura de la cabeza.

Vecinos dijeron que intentaron trasladarlo a la policlínica de Capitán Tula, pero falleció en el lugar; tenía 56 años y contaba con 10 antecedentes.

La Policía trabaja en la búsqueda de vainas, a la espera de personal de Policía Científica. Embed #AHORA | Nuevo homicidio en Montevideo: un hombre fue encontrado con un disparo en la cabeza en Punta de Rieles. Los detalles con @Guillelorenzo20 pic.twitter.com/shN2r6Jvg7 — Subrayado (@Subrayado) June 12, 2026

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