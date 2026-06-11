Condenado el policía detenido tras una persecución en Punta de Rieles con un arma requerida por hurto

Fue condenado por receptación y tráfico interno de armas, el policía que fue detenido el miércoles tras una persecución en Punta de Rieles, que tenía un arma requerida por hurto.

El policía, de 20 años, perteneciente a la seccional 25 de Canelones, circulaba en un auto Nissan rojo que fue interceptado por efectivos por estar sin matrícula, y tras una persecución por ruta 8 en la que estaban tanto este vehículo como una camioneta Citroën gris.

El policía fue detenido en Leandro Gómez y Luis Caviglia. Tras la inspección del vehículo, además de su arma de reglamento, los efectivos le incautaron un arma que estaba requerida por hurto en Florida en 2025.

Este jueves, en un proceso abreviado, fue condenado a 14 meses de libertad a prueba. Su abogado, Martín Frustacci, dijo a Subrayado que su defendido iba en el vehículo cuando vio arma y la estaba llevando a la seccional cuando fue detenido.