Nuevas entradas para Shakira estarán disponibles desde el lunes: los detalles para verla en Montevideo

Pondrán a la venta nuevas localidades para los recitales de Shakira, que se presenta en Montevideo el 3 y 4 de diciembre.

La venta de estas entradas comenzará el lunes 1 de setiembre a las 10:00 de la mañana, por reduts.com.uy

Shakira es la primera artista en agotar dos funciones en el Centenario. La primera función del 3 de diciembre se agotó en pocas horas del primer día de preventa a un ritmo récord. Eso, obligó a la productora AM a agregar un segundo show el 4 de diciembre que también se agotó en pocas horas, pero el público alcanzó la venta general de tiques. Luego de una larga espera la gira "Las mujeres ya no lloran - World Tour", finalmente llegará a Uruguay.

"No quería irme con mi gira hacia Europa y Asia sin antes permitirme un último paso por América Latina. Necesitaba encontrarme con todos esos fans con los que no pude coincidir. La demanda superó todo lo que imaginábamos, y no teníamos cómo agregar más fechas porque el calendario ya estaba fijado desde hace tiempo. Pero ahora hice ese espacio, ese hueco entre Estados Unidos y Europa–Asia, para vivir esta gira de celebración y despedida con mi gente latina", expresó la colombiana. image

