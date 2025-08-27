Gala de Ballet: el Sodre presentó dos propuestas que van de "una pieza con historia" a "un lenguaje muy físico"

El Ballet Nacional del Sodre realizó el lanzamiento de la Gala de Ballet , una propuesta que se presentará en el auditorio del 4 al 14 de setiembre.

La directora artística del Ballet, María Noel Riccetto , describió las piezas como "muy distintas entre sí" y con "coreógrafos con backrounds muy diferentes también. Uno es un español, Joaquín De Luz, que hizo su carrera en España originalmente, después en Estados Unidos. Terminó siendo director de la Compañía Nacional de España y ahora está viviendo su fase de coreografía y me da mucho gusto tenerlo acá en Uruguay".

Sobre el otro coreógrafo, Craig Davidson, señaló que es un australiano radicado en Alemania y que maneja "un lenguaje muy físico".

"Van a ver la primera pieza, la de Joaquín de Luz, es una pieza con una historia, con un hilo conductor, con un ambiente, con un argumento. Y esta otra es fisicalidad pura y dura. Creo que a la hora de poner este espectáculo y de pensar en este espectáculo, a mí me gusta que el público se lleve algo, y me parece que ver dos piezas con tanta diferencia, siempre hay una que te va a gustar. Es imposible irte sin que nada te llame la atención", consideró Riccetto.

La gala del 11 de setiembre es a beneficio de la Fundación Sophia. "Es una red de colegios católicos que está en 10 departamentos, en Montevideo y en nueve más del interior, que ayuda a determinados niños, alumnos, jóvenes, que no pueden cubrir la anualidad y con la ayuda de Fundación Sophia, cubren su educación", explicó Rossana Supparo, directora de la organización. La fundación también tiene un espacio de formación artística.

"Abarcamos más de 5000 alumnos y tenemos 1000 educadores. El impacto de Fundación Sophia es muy importante", añadió.