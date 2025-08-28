RECIBÍ EL NEWSLETTER
REPORTÓ EL SINAE

Una mujer en situación de calle fue hallada muerta en las calles Grecia y República Argentina, Villa del Cerro

La víctima no registraba ningún ingreso al sistema de protección del Mides ni tampoco a los Centros de Evacuación dispuestos por el Sinae en el marco de la alerta roja por el frío.

focouy situacion de calle refugio mides frio .JPG

Una mujer en situación de calle murió en la tarde del miércoles, informó el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae). El hecho ocurrió sobre las 17:15 horas en las calles Grecia y República Argentina, en Villa del Cerro en Montevideo.

La víctima no registraba ningún ingreso al sistema de protección del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) ni tampoco a los Centros de Evacuación dispuestos por el Sinae en el marco de la alerta roja por el frío.

Anoche, se brindó asistencia a 2.782 personas en todo el país. De las cuales, 2.296 en refugios del Mides (1.492 en Montevideo y 804 en el interior) y 486 en los Centros de Evacuación (376 en Montevideo y 110 en el interior). La Policía realizó 193 traslados a nivel nacional, mientras que los equipos de salud llevaron a cabo 24 asistencias médicas. En tanto, en los Centros de Evacuación recibieron atención odontológica 18 personas y 25 personas se sacaron la cédula.

una mujer murio tras sufrir una descompensacion y un paro cardiorrespiratorio en un centro de evacuacion
Seguí leyendo

Una mujer murió tras sufrir una descompensación y un paro cardiorrespiratorio en un Centro de Evacuación
Temas de la nota

Lo más visto

video
investigación

Hallan restos óseos enterrados en el predio de una casa en construcción en Buceo
INFORMÓ EL SINAE

Una mujer murió tras sufrir una descompensación y un paro cardiorrespiratorio en un Centro de Evacuación
SETIEMBRE Y OCTUBRE

Precios de combustibles: naftas bajan 52 centésimos, gasoil sube 2,06 pesos y la garrafa de supergás se encarece 100 pesos
homicidio en cárcel

Enfrentamiento entre presos en cárcel de Punta de Rieles termina con uno de ellos muerto
PARLAMENTO

Senadores acuerdan ley para cambiar la edad mínima para contraer matrimonio

Te puede interesar

Precios de combustibles: naftas bajan 52 centésimos, gasoil sube 2,06 pesos y la garrafa de supergás se encarece 100 pesos
SETIEMBRE Y OCTUBRE

Precios de combustibles: naftas bajan 52 centésimos, gasoil sube 2,06 pesos y la garrafa de supergás se encarece 100 pesos
Un hombre de 31 años murió tras ser apuñalado en una pierna durante una pelea callejera en el barrio 40 Semanas
HOMICIDIO EN MONTEVIDEO

Un hombre de 31 años murió tras ser apuñalado en una pierna durante una pelea callejera en el barrio 40 Semanas
Una mujer en situación de calle fue hallada muerta en las calles Grecia y República Argentina, Villa del Cerro
REPORTÓ EL SINAE

Una mujer en situación de calle fue hallada muerta en las calles Grecia y República Argentina, Villa del Cerro

Dejá tu comentario