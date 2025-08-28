Una mujer en situación de calle fue hallada muerta en las calles Grecia y República Argentina, Villa del Cerro

Una mujer en situación de calle murió en la tarde del miércoles, informó el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae). El hecho ocurrió sobre las 17:15 horas en las calles Grecia y República Argentina, en Villa del Cerro en Montevideo.
La víctima no registraba ningún ingreso al sistema de protección del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) ni tampoco a los Centros de Evacuación dispuestos por el Sinae en el marco de la alerta roja por el frío.
Anoche, se brindó asistencia a 2.782 personas en todo el país. De las cuales, 2.296 en refugios del Mides (1.492 en Montevideo y 804 en el interior) y 486 en los Centros de Evacuación (376 en Montevideo y 110 en el interior). La Policía realizó 193 traslados a nivel nacional, mientras que los equipos de salud llevaron a cabo 24 asistencias médicas. En tanto, en los Centros de Evacuación recibieron atención odontológica 18 personas y 25 personas se sacaron la cédula.
