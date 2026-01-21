RECIBÍ EL NEWSLETTER
Nueva edición de Campus del Sur en Montevideo: una propuesta de Ceibal con talleres y conferencias educativas gratuitas

Las inscripciones para esta edición se encuentran abiertas hasta el 4 de febrero a través de la plataforma Campus. La conferencia de apertura se realizará el martes 10 de febrero de 9:30 a 12.00 en la Sala Zitarrosa.

ceibal-campus-febrero-educación

Entre el 10 y el 12 de febrero se desarrollará en Montevideo una nueva edición de Campus del Sur, una propuesta impulsada por Ceibal que tiene como objetivo reflexionar sobre las prácticas educativas, proyectar el año lectivo y profundizar en los programas, proyectos y plataformas que se implementan en los centros educativos de todo el país.

Durante tres jornadas, la capital recibirá a estudiantes, docentes y especialistas en educación que participarán de talleres, conferencias y actividades tanto presenciales como virtuales, organizadas en torno a cinco grandes ejes: innovación pedagógica; ciudadanía digital e inclusión; tecnología, ciencia y matemáticas; y lengua y comunicación.

Este espacio, que en sus primeras siete ediciones se conoció como Escuela de Verano, inicia en 2026 una nueva etapa, con la intención de extender la propuesta a lo largo del año mediante encuentros en otros departamentos, dando continuidad a experiencias ya desarrolladas en Florida y Paysandú.

Las inscripciones para esta edición se encuentran abiertas hasta el 4 de febrero a través de la plataforma Campus.

Las actividades son gratuitas, con cupos limitados, y cada participante podrá inscribirse en hasta cuatro talleres, además de asistir a conferencias abiertas.

También se dispondrá de un espacio de cuidados para infancias de entre 3 y 11 años, que deberá solicitarse al momento de la inscripción.

La conferencia de apertura se realizará el martes 10 de febrero de 9:30 a 12.00 en la Sala Zitarrosa, y será transmitida en vivo por el canal de Youtube de Ceibal.

Participarán especialistas internacionales que abordarán los principales desafíos actuales de la educación, como la innovación pedagógica, la incorporación de la inteligencia artificial, el desarrollo de competencias digitales y los nuevos retos de la evaluación en el aula.

