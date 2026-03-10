Nubel Cisneros prevé tiempo inestable desde el miércoles, con probables lluvias aisladas. Fresco de mañana, nublado, más cálido de tarde. El detalle día a día.
Tiempo inestable en las próximas horas, con posibles lluvias aisladas en algunas zonas del país
Nubel Cisneros prevé tiempo inestable desde el miércoles, con probables lluvias aisladas. Fresco de mañana, nublado, más cálido de tarde. El detalle día a día.
De acuerdo a su informe, la mañana de este martes se presenta fresca con nubosidad dispersa, nuevamente con nieblas y neblinas aisladas. En la tarde continuará el tiempo cálido a caluroso con cielo parcialmente nublado, en tanto la noche seguirá fresca.
El miércoles se espera una mañana fresca todavía con formación de nieblas matinales aisladas. La tarde seguirá cálida a calurosa con aumento de nubosidad sobre las zonas sureste y noreste inestabilizando el área con probables lluvias aisladas.
El jueves la mañana estará fresca con restos de nubosidad en la zona noreste lo que en las primeras horas se mantiene la probabilidad de lluvias aisladas en el área. La tarde seguirá cálida a calurosa con cielo parcialmente nublado, continuando fresco en la noche.
Martes 10
Zona Norte: máxima 34º y mínima 16º
Zona Sur: máxima 32º y mínima 16º
Zona Metropolitana: máxima 29º y mínima 18º
Miércoles 11
Zona Norte: máxima 34º y mínima 16º
Zona Sur: máxima 32º y mínima 16º
Zona Metropolitana: máxima 29º y mínima 18º
Jueves 12
Zona Norte: máxima 34º y mínima 16º
Zona Sur: máxima 32º y mínima 16º
Zona Metropolitana: máxima 29º y mínima 18º
