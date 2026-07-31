Desmejora por el suroeste: Inumet emitió advertencia amarilla por tormentas para varias localidades

Foto tomada desde la Torre de Canal 10 en la mañana del 31 de julio, 2026.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una advertencia amarilla por tormentas fuertes para localidades de varios departamentos.

Según el organismo, el área será afectada por tormentas puntualmente fuertes, que podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, caída de granizo, rachas de viento muy fuertes e intensa actividad eléctrica.

La advertencia comenzó a las 08:50 de este viernes y será actualizada a las 12:00.

Advertencia amarilla Las localidades afectadas por la advertencia son las siguientes. Colonia: todo el departamento. Flores: Andresito, Cerro Colorado, Ismael Cortinas, Juan José Castro, La Casilla y Trinidad. Río Negro: Fray Bentos, Los Arrayanes y Nuevo Berlín. San José: Ecilda Paullier, Juan Soler, Kiyú-Ordeig, Libertad, Mal Abrigo, Puntas de Valdez, Rafael Perazza, San José de Mayo y Villa María. Soriano: todo el departamento.

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