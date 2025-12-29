No podrá salir del país la conductora argentina que causó accidente fatal en Punta del Este

RECIBÍ EL NEWSLETTER
La conductora declaró este lunes ante Fiscalía, que avanza con la investigación y, mientras, pidió medidas limitativas para la mujer.

Accidente de tránsito en Punta del Este.

Foto: Subrayado. Accidente de tránsito en Punta del Este.

Este lunes declaró ante la Fiscalía la conductora argentina involucrada en el accidente de tránsito fatal ocurrido el viernes en la rambla Brava de Punta del Este. La mujer tiene medidas limitativas, por orden judicial: le retuvieron el pasaporte, fijó domicilio y no puede salir del país.

Según dijeron participantes de la audiencia a Subrayado, todas las partes estuvieron de acuerdo en que la mujer no pueda abandonar el país. Las medidas son provisorias, mientras avanza la investigación y Fiscalía determina responsabilidades.

El choque ocurrió sobre las 13:30 del viernes, en la intersección de rambla Brava y Francisca Fajardo. Según la información recabada hasta el momento, la víctima, un hombre de 44 años, circulaba en moto por la rambla cuando un auto que intentó cruzar la calle se interpuso en su trayectoria.

El episodio quedó registrado por una cámara de seguridad y es una de las principales pruebas que analiza la Fiscalía. El motociclista murió en el lugar, mientras que la conductora del auto sufrió una crisis de nervios y debió ser asistida.

La escena fue periciada por Policía Científica y el caso es investigado para determinar responsabilidades. El abogado de la familia de la víctima, Sebastián Serrón, pidió este fin de semana a la Fiscalía que disponga la prohibición de salida del país para la conductora. “La familia de nuestro defendido está muy consternada. Era un trabajador que pierde la vida”, expresó, en declaraciones a Subrayado.

