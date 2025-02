"No me iba a dar por vencido nunca", dijo Pablo el hijo de Rosa tras cuatro horas a la deriva en el Río de la Plata

Pablo relató que logró levantar a su madre y que dio pie, pero supone que una corriente los agarró porque empezaron a irse para adentro. "Perdí la noción de la hora y después vi que empecé a remar, a remar, a remar y siempre estaba en el mismo lugar (...) cada vez era peor, cada vez se levantaba más viento, se levantaban más olas y yo me estaba cansando y tenía a mi madre arriba".

En determinado momento, Pablo optó por tirarse a nadar para ver si avanzaba, pero su madre se cayó de la tabla, "esa fue la peor parte porque nos cansamos los dos y ella no podía subir, casi se me ahoga, saqué fuerzas de no sé dónde y la levanté, estuvo bravo". Y agregó: "Siempre mantuve la calma, pero cuando se me cayó esa segunda vez fue lo peor (...) no me iba a dar por vencido nunca".

El hijo de Rosa dijo que siempre se tira a nadar en paddle board y que nunca le había pasado esto.