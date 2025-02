"Estuve a punto de ahogarme": el testimonio de la mujer que estuvo 4 horas a la deriva junto a su hijo en el Río de la Plata

La salida del sábado fue disfrutable, no así la del domingo . Sobre las 18:45 horas madre e hijo salieron desde la playa Ramírez en la tabla y no pudieron volver, hasta la medianoche. Corrientes del Río de la Plata no les permitieron volver por varias horas.

La mujer agradece una y otra vez a su hijo. "Él me salvó porque me agarró del moño, del traje de baño, y me tiró arriba (de la tabla). Él remaba y remaba, y siempre estábamos en el mismo lugar".

Estaban entre "el murallón" y los clubes de pesca, alejados de la costa. La Prefectura, que estaba en la zona con motivo de la celebración de Iemanjá, comenzó la búsqueda de ambos en la tarde de este domingo, pero nunca los encontraron porque, según Rosa, solo buscaron pegados a la costa.

"Nosotros vimos las lanchas de Prefectura pero (los efectivos) nunca miraron para el mar, por la entrada del sol. No nos vieron. Vimos dos lanchas, fueron por toda la playa pero no llegaron a nosotros. Nosotros estábamos entre el murallón y los clubes de pesca. El mar nos llevaba hacia adentro".

Conforme avanzaban las horas, el viento comenzaba a amainar. Rosa dijo que su hijo "no podía más" por remar. "Mis miedos eran que le pasara algo a él, que se acalambre. Yo le decía: ¡dale que podés".

Y agregó: "No sé cómo hizo él, yo ya no podía más. Estuve horas prendida a la tabla".

Luego de más de cuatro horas y con el viento ya más calmo, Rosa y Pablo llegaron a la zona de rocas, próximo al Club de Golf. "Tuvimos que atravesar todas las rocas. Llegó Prefectura ahí y se portó excelente", agregó la mujer.

Ambos fueron trasladados a una mutualista, para ser atendidos. Ya era la medianoche.

"Me salvó la vida".

En la mañana de este lunes, Rosa habló con Subrayado desde una sala de la emergencia del Casmu. Tuvo hipotermia, contó.

"Estaba con hipotermia, me dio un ataque de nervios terrible. Lloraba y lloraba, y temblaba", expresó. Agradeció que los médicos la "revivieron" y ahora se encuentra "bárbara". "No tengo nada", destacó.

Cree que su hijo está bien, porque está incomunicada, debido a que él perdió el celular en el agua y no ha podido saber en detalle sobre su estado de salud.

Rosa reconoce que la "culpa" es de ellos. "Tendríamos que haber salido con más precauciones. Con chaleco (salvavidas) que se viera. No nos veían".

La mujer recuerda lo ocurrido como un "accidente terrible". "Una cosa que no esperábamos".

Sobre su hijo, cerró: "Me salvó la vida. No paró nunca de remar. Yo lo ayudaba remando con las manos, de hecho me duelen los hombros. Pero nunca hay que perder la calma. Tratamos de mantenerla todo el tiempo. 'No te preocupes mami, vamos a salir', me decía. Hubo momentos en que yo pensé que no".

Al mediodía, Rosa fue dada de alta.