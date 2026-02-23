Meteorología extendió la doble advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes

Meteorología actualizó la doble advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes; el fenómeno rige hasta la hora 20.40.

Una perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes.

En las zonas de tormentas, podrá registrarse intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.

Las principales localidades afectadas son: Canelones: Aguas Corrientes, Canelones, Juanicó, La Paz, Las Piedras, Los Cerrillos, Progreso, San Antonio, San Bautista, San Ramón, Santa Lucía, Santa Rosa, Sauce y Villa Felicidad. Colonia: Colonia Valdense, Juan Lacaze, La Paz, Los Pinos, Nueva Helvecia, Rosario y Santa Ana. Florida: 25 de Agosto, 25 de Mayo, Cardal, Chamizo, Florida, Independencia, La Cruz, Mendoza y Mendoza Chico. San José: Todo el departamento. Artigas: Baltasar Brum, Bella Unión, Bernabé Rivera, Cainsa, Coronado, Diego Lamas, Franquia, Javier de Viana, Mones Quintela, Paso Campamento, Portones de Hierro y Campodónico, Santa Rosa del Cuareim, Sequeira, Tomás Gomensoro y Topador. Rivera: Lagos del Norte, Masoller, Paso Ataques y Tranqueras. Salto: Cayetano, Fernández, Lluveras, Migliaro, Quintana y Sarandí de Arapey.