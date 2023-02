"No me arrepiento, no dije nada agraviante", aseguró la abogada que trató de "primate" al fiscal Rosa

La abogada Graciela Mendoza, que fue citada por la Fiscalía a declarar tras tratar de "primate" al fiscal Willian Rosa, dijo que no tuvo intenciones racistas. "No me arrepiento en el sentido de que yo no dije nada agraviante. Ya lo hablamos en la fiscalía y no es algo de racismo así que en eso pueden quedarse tranquilos", expresó.