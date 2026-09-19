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"No hemos perdido autoridad", afirma Alejandro Sánchez sobre el papel del gobierno en conflicto del puerto

“Hicimos todo el esfuerzo para que hubiera diálogo, cuando ese diálogo no estaba siendo fructífero establecimos los servicios mínimos”, señaló el secretario de Presidencia.

Foto: FocoUy. Alejandro Sánchez, secretario de Presidencia, en cierre de Expo Prado 2026.

Foto: FocoUy. Alejandro Sánchez, secretario de Presidencia, en cierre de Expo Prado 2026.

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, valoró el trabajo del gobierno, como intermediario, en el conflicto entre Terminal Cuenca del Plata y el sindicato de trabajadores. La empresa opera en el puerto de Montevideo.

“Hicimos todo el esfuerzo para que hubiera diálogo y cuando entendimos que era necesario establecer servicios mínimos, lo hicimos”, señaló.

“No hemos perdido autoridad, hay un conflicto entre una empresa privada y un sindicato de esta empresa. Cuando vimos que ese diálogo no estaba siendo fructífero, establecimos los servicios mínimos”, explicó.

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Este sábado está en vigencia un paro que resolvió el sindicato, de 24 horas, a partir de las 23:00 del viernes. Hay una guardia gremial para el cumplimiento de los servicios mínimos dispuestos por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). El sindicato fue citado para el martes ante la cartera.

La empresa debió convocar al personal para cubrir las dotaciones mínimas de trabajadores para el cumplimiento de los servicios considerados como prestaciones portuarias indispensables para preservar un nivel básico de seguridad y de continuidad de la operativa de la terminal, como servicios de muelle de carga y descarga de buques; servicios de recepción de contenedores llenos y vacíos -transporte carretero y eventualmente fluvial-, importación y exportación; y servicios de almacenamiento y depósito.

TCP será la encargada de controlar el cumplimiento de los servicios mínimos, que todos los cargos estén cubiertos, y debe notificar la situación al MTSS.

El paro es el segundo que realiza el sindicato desde la vigencia de los servicios mínimos y se da en el marco del conflicto de los trabajadores con la empresa por la negociación del nuevo convenio colectivo.

Además, el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) convoca a un paro nacional portuario de 24 horas desde las 7:00 del lunes. Desde el Ministerio de Trabajo indicaron que también regirán los servicios mínimos.

La medida es contra la resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) que el viernes pasado establecieron "con carácter transitorio y limitado" que los trabajadores deberán garantizar "servicios mínimos" en la terminal de contenedores del Puerto de Montevideo.

El Supra estableció además que el jueves 24 de setiembre habrá una asamblea general a las 10 de la mañana, pero desde las 8 será el corte de actividades. La asamblea se realizará en Montevideo en la explanada de la Administración Nacional de Puertos (ANP) y en Nueva Palmira en el portón de la ANP.

El sindicato entiende que la resolución del MTSS y del MTOP es "excesiva", "arbitraria" y "limita el derecho a la huelga".

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