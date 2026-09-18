Sindicato portuario convoca a paro nacional de 24 horas desde las 7 del lunes 21 contra resolución de "servicios mínimos"

El Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) convoca a un paro nacional portuario de 24 horas desde las 7 de la mañana del lunes 21 hasta las 7 de la mañana del martes 22 de setiembre.

La medida es contra la resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) que el viernes pasado establecieron "con carácter transitorio y limitado" que los trabajadores deberán garantizar "servicios mínimos" en la terminal de contenedores del Puerto de Montevideo.

La resolución del gobierno se dio tras el pedido de esencialidad realizado por Terminal Cuenca del Plata (TCP) en el marco del conflicto que la empresa mantiene con el sindicato de trabajadores por la negociación del nuevo convenio colectivo. Desde 16 horas del miércoles hasta las 23 horas del jueves, el sindicato realizó el primer paro desde la vigencia de los "servicios mínimos", los que fueron cumplidos, según manifestaron las autoridades.

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El Supra estableció además que el jueves 24 de setiembre habrá una asamblea general a las 10 de la mañana, pero desde las 8 será el corte de actividades. La asamblea se realizará en Montevideo en la explanada de la Administración Nacional de Puertos (ANP) y en Nueva Palmira en el portón de la ANP.

El sindicato entiende que la resolución del MTSS y del MTOP es "excesiva", "arbitraria" y "limita el derecho a la huelga".