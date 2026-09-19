Un niño de 2 años sufrió graves quemaduras al ser alcanzado por una bomba molotov durante enfrentamiento en Mercedes

Un niño de 2 años sufrió graves quemaduras al ser alcanzado por las llamas de una bomba molotov durante un enfrentamiento entre dos familias vinculadas al delito en el barrio Jardines del Hipódromo de Mercedes, Soriano.

El enfrentamiento ocurrió este viernes alrededor de las 11:00 en las calles Jazmín y Sarandí. El jefe de Policía de Soriano, Luis Rodríguez, informó a Subrayado que el conflicto se originó por una pelea entre dos mujeres y que luego participaron más personas en los disturbios. Las familias tienen conflcito desde hace años en el lugar.

Según informó la Policía, durante la confrontación la botella incendiaria cayó en el patio de una vivienda y las llamas alcanzaron al niño y a una adolescente de 17 años que estaba junto a él. Ambos fueron asistidos y trasladados para recibir asistencia médica.

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El niño fue atendido inicialmente en el Hospital de Mercedes, donde le diagnosticaron quemaduras en la vía aérea. Luego fue derivado a Montevideo para ser valorado por un cirujano plástico y quedó internado en el Centro Hospitalario Pereira Rossell, estable.

Rodríguez informó este sábado que el niño sufrió quemaduras graves en el rostro, oreja, cuello, boca y nariz, y que además inhaló combustible de la bomba molotov.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica. Rodríguez señaló que todas las personas involucradas en el enfrentamiento están identificadas y que se aguardan disposiciones de la Fiscalía para avanzar en la investigación.

Uno de los integrantes de una de las familias había sido imputado este viernes por un delito relacionado con estupefacientes. En esa operación hubo 14 personas imputadas en total.