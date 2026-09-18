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CONFLICTO EN TERMINAL CUENCA DEL PLATA

Gremio de trabajadores de TCP realiza un nuevo paro este viernes desde las 23:00 y por 24 horas

Este es el segundo paro que realiza el sindicato desde que el viernes pasado una resolución del MTSS y del MTOP dispuso la obligación de prestar servicios mínimos en la terminal de contenedores del puerto.

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El sindicato de trabajadores de Terminal Cuenca del Plata (TCP) realizará un paro de 24 horas desde las 23:00 del viernes hasta las 23:00 del sábado 19 con la activación una guardia gremial para el cumplimiento de los servicios mínimos dispuestos por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

"Durante ese período, la terminal operará bajo el régimen de mínimos establecidos por resolución ministerial. TCP comunicará de inmediato cualquier novedad que pueda afectar el desarrollo o la normalización de las operaciones", informó la empresa en un comunicado.

La empresa deberá convocar al personal para cubrir las dotaciones mínimas de trabajadores para el cumplimiento de los servicios considerados como prestaciones portuarias indispensables para preservar un nivel básico de seguridad y de continuidad de la operativa de la terminal, como servicios de muelle de carga y descarga de buques; servicios de recepción de contenedores llenos y vacíos -transporte carretero y eventualmente fluvial-, importación y exportación; y servicios de almacenamiento y depósito.

sindicato de tcp resolvio levantar el paro y retomar la operativa normal en la terminal de contenedores
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Sindicato de TCP resolvió levantar el paro y retomar la operativa normal en la terminal de contenedores

TCP será la encargada de controlar el cumplimiento de los servicios mínimos, que todos los cargos estén cubiertos, y debe notificar la situación al MTSS. Los usuarios de TCP podrán verificar en tiempo real el estado del acceso A para camiones a través del link: https://www.terminaltcp.com.uy/en/camara/

El paro es el segundo que realiza el sindicato desde la vigencia de los servicios mínimos y se da en el marco del conflicto de los trabajadores con la empresa por la negociación del nuevo convenio colectivo.

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