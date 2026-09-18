Droga incautada en una casa de Brazo Oriental: condenaron al líder de la banda, su pareja y una tercera persona

Hay tres condenados en el marco de la Operación Trazador, que llevó a la incautación de 300 kilos de pasta base.

Uno de los condenados es el líder de la organización, que debe cumplir seis años y seis meses de cárcel. Los delitos tipificados son tráfico ilícito de sustancias estupefacientes prohibidas en la modalidad de depósito y distribución agravado, un delito de tráfico interno de armas y municiones, un delito de receptación y un delito de lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia, todos ellos en régimen de reiteración real.

Otra condena es para la pareja del líder, que para la Justicia se comprobó que cometió el delito de asistencia a las actividades del narcotráfico y debe ir a la cárcel por tres años.

Seguí leyendo Interior mostró la droga incautada en una casa de Brazo Oriental: también hubo arrestos y se incautó dinero

La tercera condena es para una persona responsable de un delito de lavado de activos en la modalidad de posesión y tenencia en régimen de reiteración real con un delito de tráfico interno de municiones a la pena de dos años y seis meses de penitenciaria.

Por este operativo se dispuso el decomiso de "bienes muebles y dinero en efectivo que integraban el patrimonio de esta organización criminal, entre ellos casi 3.000.000 de pesos uruguayos, 42.000 dólares, municiones para fusiles AK47, vehículos de alta gama y armas de fuego", señala el comunicado de Fiscalía.

El ministro del Interior, Carlos Negro, brindó una conferencia de prensa acompañado por autoridades policiales, en la que dio detalles de la incautación. El valor total de la droga incautada es cercano a 2.000.000 USD y "una cantidad total de dosis que llega prácticamente a los 3.000.000 de dosis.

"Es una investigación que comenzó hace unos meses. En realidad, lo que se desbarató es una organización local que se dedica al ingreso de sustancias para distribución a gran escala dentro del mercado local. No implica eso que parte de la sustancia, como puede ser la cocaína, pueda ser también de salida de nuestro país", detalló por su parte el subdirector de la Policía Nacional, Julio Sena.

"El grupo criminal tenía sus funciones definidas: alguien se encargaba del ingreso, otras personas de la distribución y otra del blanqueo de los capitales", explicó. Esta última actividad, de "blanqueo" de dinero que fue incautado en el domicilio del ahora condenado se hacía a través de "convertir los pesos uruguayos en dólares mediante el cambio en determinadas casas financieras".

"No resulta ser un hecho aislado, sino que en los últimos 15 días se ha logrado cristalizar dos grandes operaciones que significaron prácticamente la incautación de 700 kilos de droga", remarcó Negro y nombró otras de los últimos seis meses como la que permitió interrumpir la maniobra delictiva que pretendía robar un banco en Ciudad Vieja a través de un túnel.

"Hoy estamos evaluando un semestre, en el cual la Policía Nacional ha trabajado de forma muy importante con sus unidades e integrados", señaló el director de la Policía Nacional, José Manuel Azambuya.