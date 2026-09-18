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FRAY BENTOS

Murió un joven de 17 años que el 10 de setiembre sufrió un siniestro en su moto: otro birrodado invadió su senda y lo chocó

Las cámaras del Ministerio del Interior documentan que invadió la senda y provocó el siniestro que terminó con el adolescente fallecido.

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Un grave siniestro de tránsito ocurrido durante la noche del miércoles 10 de setiembre en la rambla de Fray Bentos terminó con el fallecimiento de un adolescente de 17 años esta semana.

El hecho se registró sobre las 22 horas, en la zona de Rambla y Haedo, donde por causas que son investigadas se produjo una colisión frontal entre dos motos.

De acuerdo con la información primaria recogida en el lugar, testigos señalaron que uno de los vehículos habría estado circulando en zigzag, momentos antes del impacto.

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Como consecuencia, los tres jóvenes involucrados resultaron lesionados y debieron recibir asistencia médica. Uno de ellos había sido diagnosticado inicialmente como politraumatizado grave, y fue derivado al CTI de Rosario, en Colonia, donde falleció en la noche de este miércoles.

Ahora, el conductor de la otra moto, que es mayor de edad y se supone fue quien invadió la senda contraria, será investigado por Fiscalía por homicidio culposo. Las cámaras del Ministerio del Interior documentan que invadió la senda y provocó el siniestro que terminó con el adolescente fallecido.

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