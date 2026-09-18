"El proceso está en marcha", dijo Alejandro Sánchez sobre represa de Casupá e indicó que en octubre abrirán las ofertas

El intendente de Florida, Carlos Enciso, se reunió con el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y al presidente de OSE, Pablo Ferreri, para dialogar sobre la construcción de la represa de Casupá en el departamento.

El secretario de la presidencia, Alejandro Sánchez, dijo que a mediados de octubre el gobierno abre las ofertas de los proyectos para la construcción de la nueva represa.

"El proceso está en marcha", señaló. "Antes de fin de año tendremos el informe ambiental que podrá ser discutido. Obviamente se irá al lugar a discutir con los vecinos, a poner de manifiesto y en audiencia pública, para que todo el mundo tenga la información", sostuvo.

Respecto a quienes no están de acuerdo con la construcción de la represa, señaló que "está muy bien que la gente tenga discusiones y que todos queramos ser precavidos con el medio ambiente. Toda actividad humana genera impacto ambiental. Y esos hay que mitigarlos. Eso es lo que tenemos que hacer".

El secretario destacó que también tendrá un impacto positivo considerando que "va a asegurar el agua potable del área metropolitana, algo muy importante. En segundo orden, va a generar trabajo y prosperidad para la zona, porque también estamos trabajando con la UTU para mejorar la oferta educativa en la zona, la posibilidad de capacitación. Y la necesidad de que esta obra tome mano de obra local".

El presidente de OSE habló también de las contraprestaciones que dejará a la zona de Casupá la construcción de una nueva represa.

"Una zona que merece que además de la construcción de la represa, queden cuestiones en el corto, mediano y largo plazo como derrames positivos que le permitan dar un salto, que no solo es para la localidad de Casupá. También es pueblo Gaitán, es Reboledo, es Fray Marcos, es Pueblo Bolivar", indicó Ferreri.

Respecto a esos impactos positivos, señaló que hay un plan de la Agencia Nacional de Desarrollo, así como el objetivo de realizar "mejora sustancial" en la policlínica de Casupá. "Vamos a asfaltar toda la ruta 40, que une Casupá con Gaitán, vamos a darle un predio a la UTU de Casupá para que pueda hacer prácticas rurales, dentro de los terrenos que va a expropiar OSE. También vamos a hacer un avance educativo con la UTU en María Dolores, para toda la región. Eso va a ir teniendo fases de implementación", detalló, entre otras mejoras como intervención de Mevir y ampliación de saneamiento.

El intendente de Florida dijo que la reunión con autoridades de gobierno sirvió para despejar dudas de impacto ambiental y sobre nuevos trazados de rutas.