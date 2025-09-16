"No hay absolutamente nada para ocultar", dijo Danza sobre su cargo en ASSE; se tomó licencia de la revista del SMU

El equipo de la Administración de Servicios de Salud del Estado ( ASSE ), encabezados por el presidente Álvaro Danza , concurrió al Parlamento para dialogar sobre el Presupuesto en la comisión que trata el proyecto de ley.

Allí la oposición planteó un asunto político por considerar que Danza debe renunciar a su cargo, por ejercer en mutualistas, dar clases y escribir en una revista científica. Al respecto de este último rol, fuentes de ASSE indicaron que pidió licencia por un año desde el 29 de agosto y que el cargo lo ejerce de forma honoraria.

"No hay absolutamente nada para ocultar, es todo público, todos lo saben perfectamente, estamos trabajando por la gente. Hemos armado una solicitud presupuestal que tiene énfasis en la salud de la gente y esos son los grandes temas del país. Mejorar la salud de la gente y para eso vinimos hoy y para eso estamos trabajando", dijo Danza en conferencia este martes.

El diputado blanco Amin Niffouri aseguró que Danza "no puede ser presidente de ASSE y trabajar en tres prestadores privados de la salud como lo está haciendo. Entendemos que no puede ser presidente de ASSE y estar ejerciendo la docencia asistencial, donde le están pagando el salario, y la mitad de ese salario se lo paga la propia comisión de apoyo. No puede ejercer la editorial de una revista, del Sindicato Médico del Uruguay, que está vinculada directa o indirectamente con la presidencia de ASSE. Viola claramente la Constitución y la ley".

NIFFOURI POSICION

Desde el oficialismo, el diputado Federico Preve afirmó que lo que hace la oposición es con "intencionalidad de una especie de show político".