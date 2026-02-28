Lucía Topolansky acompañó la caravana por Cuba y habló del primer año de gobierno de Orsi

La exvicepresidenta de la República Lucía Topolansky participó este sábado de la caravana que organizó el Frente Amplio y el PIT-CNT en solidaridad con Cuba .

La caravana partió de varios puntos de Montevideo, San José y Canelones y terminó pasado el mediodía en el Palacio Legislativo.

En referencia a la situación en Cuba, entrevistada por Subrayado Topolansky dijo que “es muy duro para el pueblo que lo acorralen con la falta de energía, de alimentos, de medicina”.

“Somos latinoamericanos, hemos sufrido muchas cosas, somos un continente que sabe de muchas luchas, y esto no le mueve la aguja a los señores del poder, pero para nosotros es importante decirle a otro pueblo que acá entendemos la situación, y nuestro gobierno esta viendo cómo hacer para poder enviar alguna ayuda humanitaria, solidaria, porque se trata de eso, se trata de la vida”, agregó.

Consultada sobre el primer año de gobierno del presidente Yamandú Orsi, Topolansky destacó la aprobación de la ley de Presupuesto, aún sin tener mayoría en la Cámara de Diputados (sí la tiene en el Senado).

“Creo que fue muy importante este año la aprobación de la ley presupuestal, porque tener que aprobar un presupuesto sin tener los votos, y a cada paso conseguir dos votos, sé lo que es”, puntualizó.