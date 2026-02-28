Trump exhortó a los iraníes a rebelarse contra el régimen: "Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno"

El presidente de Estados Unidos Donald Trump exhortó este sábado a los iraníes a "tomar el control" de su gobierno, mientras fuerzas estadounidenses e israelíes iniciaban un ataque contra las posiciones militares en la república islámica.

"Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno. Será suyo para que lo tomen. Esta será probablemente su única oportunidad en generaciones", dijo Trump en un mensaje en video desde Florida.

"La hora de su libertad está al alcance de la mano", insistió. "Vamos a destruir sus misiles y arrasar por completo su industria misilística. Quedará totalmente aniquilada, de nuevo. Vamos a aniquilar su marina", agregó.

El mandatario estadounidense ofreció a los dirigentes militares de Irán la "inmunidad" si se rendían, o una "muerte segura" si no lo hacían.

"Inmunidad o muerte"

"A los miembros de los Guardianes de la Revolución Islámica, a las fuerzas armadas y a toda la policía, les digo hoy que deben deponer las armas y obtener inmunidad total o, de lo contrario, enfrentarse a una muerte segura", dijo Trump en el mensaje de video. "Así que dejen las armas, serán tratados con justicia y con inmunidad total, o se enfrentarán a una muerte segura", insistió.

"Por último, al gran y orgulloso pueblo de Irán, les digo esta noche que la hora de su libertad está al alcance de la mano. Permanezcan bajo resguardo. No salgan de sus casas. Es muy peligroso salir. Van a caer bombas por todas partes. Cuando hayamos terminado, tomen el poder. Dependerá de ustedes hacerlo. Probablemente será su única oportunidad en generaciones. Durante muchos años, han pedido la ayuda de Estados Unidos, pero nunca la han obtenido", dijo Trump.

Y agregó: "Ningún presidente estaba dispuesto a hacer lo que yo estoy dispuesto a hacer esta noche. Ahora tienen un presidente que les da lo que ustedes quieren. Así que veamos cómo reaccionan. Estados Unidos los está apoyando con una fuerza abrumadora y un poder devastador. Ahora es el momento de tomar el control de su destino y liberar el futuro próspero y glorioso que está a su alcance. Este es el momento para actuar. No lo dejen pasar", apuntó.

"Que Dios bendiga a los valientes hombres y mujeres de las fuerzas armadas de Estados Unidos. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Que Dios los bendiga a todos. Gracias", finalizó Trump.

Israel y el posible recambio en Irán

El primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu se hizo eco de este llamamiento y dijo a los iraníes que había llegado el momento de "sacudirse el yugo de la tiranía".

El hijo del difunto sah de Irán, Reza Pahlavi, exiliado en Estados Unidos, afirmó en un vídeo que estaban "muy cerca de la victoria".

"Quiero estar a su lado lo antes posible para que juntos podamos recuperar y reconstruir Irán", dijo Pahlavi, que ha asegurado estar listo para liderar una transición política en Irán

Los objetivos del ataque masivo sobre Irán

El ejército israelí afirmó que los ataques golpearon cientos de instalaciones militares y fueron el resultado de meses de planificación conjunta con Estados Unidos.

La televisión estatal iraní aseguró que el presidente Pezeshkian se encuentra "sano y salvo".

La agencia de noticias Fars señaló que "se registraron siete impactos de misiles en los distritos de Keshvardoost y Pasteur", en Teherán.

Irán, Israel, Irak, Siria y Catar cerraron sus espacios aéreos al tráfico civil y numerosas aerolíneas anunciaron la suspensión de vuelos hacia la región.

En Jerusalén se escucharon explosiones después de que sonaran las sirenas antiaéreas, y el ejército informó que identificó "misiles lanzados desde Irán hacia el Estado de Israel".

Un mensaje fue enviado a los celulares de la población urgiéndolos a refugiarse.

FUENTE: AFP