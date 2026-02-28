RECIBÍ EL NEWSLETTER
DÍA UNO DEL ATAQUE MASIVO A IRÁN

Israel atacó 500 objetivos en Irán con 200 aviones, en la mayor operación aérea de su historia, informó el Ejército

Según la Media Luna Roja, el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán dejó cerca de 200 muertos. Irán atacó a países vecinos y cerró el estrecho de Ormuz, por donde pasa el 80% del petróleo del golfo Pérsico.

Rescatistas de Irán buscan sobrevivientes tras ataque de Israel este sábado en Teherán. Foto: AFP

El ejército de Israel afirmó el sábado de noche que alrededor de 200 aviones de combate participaron en un "amplio ataque" contra objetivos militares en Irán, el "mayor bombardeo" realizado jamás por su fuerza aérea.

“Desde esta mañana, aproximadamente 200 aviones de combate llevaron a cabo un amplio ataque contra el despliegue de misiles y los sistemas de defensa del régimen terrorista iraní en el oeste y el centro de Irán”, dice el ejército israelí, y agrega: “Este es el mayor bombardeo aéreo militar de la historia de la fuerza aérea de Israel.

"Los aviones de combate lanzaron cientos de municiones contra aproximadamente 500 objetivos, incluyendo los sistemas de defensa aérea y lanzadores de misiles", agregó el comunicado oficial.

Ataques en Teherán. Foto: AFP
Mediador de Omán dice que la puerta de la diplomacia entre EEUU e Irán "sigue abierta"

Por su parte, la organización Media Luna Roja reporta al menos 200 muertos en Irán por estos ataques conjuntos entre Israel y Estados Unidos.

La respuesta de Irán fue atacar bases militares de Estados Unidos en los países de la región, como Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Arabia Saudita, además de disparar decenas de misiles hacia Israel.

La mayoría de estos ataques fueron interceptados, pero algunos cayeron en territorio de los países aliados de Estados Unidos e Israel, provocando destrozos en la zona, según reportes locales consignados por la agencia AFP.

En este sentido, Irán aseguró que el estrecho de Ormuz es “inseguro” y que está “de hecho cerrado”.

Por este estrecho navegan cientos de buques petroleros que transportan el 80% del crudo que sale del golfo Pérsico, lo que equivale a cerca del 30% del transporte mundial de esta materia prima clave para la economía global.

FUENTE: AFP

