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Presidenta en ejercicio

"No bajar al barro": Cosse habló del debate en el Parlamento y dijo que políticos deben "dar el ejemplo"

Carolina Cosse asumió la Presidencia tras el viaje de Orsi a Colombia este viernes. Luego del traspaso de mando, la jerarca viajó en avión a la Expoactiva en Soriano.

Carolina Cosse, presidenta en ejercicio.

Carolina Cosse, presidenta en ejercicio.

Carolina Cosse, presidenta en ejercicio.

La presidenta en ejercicio, Carolina Cosse, se refirió al clima del debate político y sostuvo que “una cosa es lo que se ve en las cámaras y otra es el diálogo político”, aunque advirtió que lo que se muestra públicamente también es relevante.

“Lo que se ve en las cámaras es importante porque es lo que ve la población, la población no está en las comisiones del Parlamento viendo. Lo que se ve, a veces, es el griterío, líneas que se cruzan que no debería”, expresó.

Cosse afirmó que la política tiene una “condición pedagógica para los uruguayos” y que quienes trabajan en ese ámbito deben dar el ejemplo. “Los que trabajamos en política tenemos que dar el ejemplo de cómo se resuelven las cosas y cómo no. ¿Voy a resolver mis diferencias a los gritos o a los tiros, o las voy a resolver con normas y reglas?”, planteó.

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Agregó: “Tenemos que tener mucho cuidado al generalizar, en la vida es muy peligroso generalizar. Cuando uno generaliza, generalmente se equivoca. Es una cosa que en política hay que cuidar mucho”.

“Hay líneas que no hay que cruzar, la respuesta, para mí, es no bajar al barro. Yo sé que a veces lo que vende son los titulares de las diferencias, disensos o disparates. Yo nunca voy a bajar al barro y espero que nadie lo haga”, señaló.

Cosse asumió este viernes la Presidencia debido al viaje de Yamandú Orsi a Colombia, donde participará de la 10ª Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), instancia en la que Uruguay tomará la presidencia protémpore.

Tras el cambio de mando, la presidenta en ejercicio viajó en avión a Soriano para participar en la Expoactiva, donde tiene actividad oficial.

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