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Orsi viaja a Colombia para la cumbre de la Celac y Cosse asumió la Presidencia

El presidente partió este viernes rumbo a Bogotá y se reunirá con Gustavo Petro; Uruguay asumirá la presidencia protémpore del bloque.

Foto: Carolina Cosse en X.&nbsp;

Foto: Carolina Cosse en X. 

El presidente Yamandú Orsi viaja este viernes a Colombia para asistir a la 10ª Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), instancia en la que Uruguay tomará la presidencia pro tempore.

Estaba previsto que Orsi despegara a las 7:00 desde el aeropuerto de Carrasco en un vuelo comercial. Viajó con el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin.

En tanto, durante su estadía se prevé una reunión con su par colombiano, Gustavo Petro.

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Se espera que el mandatario regrese al país en las primeras horas del domingo, una vez finalizada la cumbre y concretado el traspaso de mando a Uruguay.

La vicepresidenta Carolina Cosse escribió este viernes: “El presidente asistirá a la cumbre de la Celac en Bogotá, acompañado por el canciller. Por ese motivo, esta mañana realizamos el traspaso de mando en la Base Aérea N.º 1 de Carrasco”.

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Cosse, en tanto, visitará este viernes la Expoactiva en Soriano.

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