"Estamos muy conmovidos por esta barbaridad que ocurrió", aseguró Cosse sobre tragedia en Los Cerrillos

La vicepresidenta Carolina Cosse aseguró este lunes estar muy conmovida por el femicidio de la concejala de Los Cerrillos por el Frente Amplio, Florencia Rodríguez, asesinada a tiros en su casa por un expareja, un policía de 26 años.

"Estamos muy conmovidos por esta barbaridad que ocurrió", afirmó Cosse al ser consultada sobre el caso este lunes durante las actividades por los 215 años de la Batalla de Las Piedras, en esa ciudad canaria. "Lamentablemente, cada dos meses ocurre una barbaridad de este tipo", señaló.

Cosse sostuvo que lo sucedido debe interpelar a la sociedad para continuar trabajando contra la violencia basada en género. Instó a estrechar los vínculos de solidaridad y repensar la capacitación en todos los niveles del Estado para percibir situaciones de violencia y reaccionar de manera temprana.

"Lo que hay que hacer es no bajar los brazos y ser sistemático en la capacitación, en la presencia en los barrios y trabajar en la multidisciplina", indicó. Cosse remarcó en la necesidad de trabajar en conjunto en cercanía a los barrios e insistió en la capacitación en todas las organizaciones estatales referente a la violencia, igualdad de género con foco en la prevención, para tener elementos y actuar en solidaridad.