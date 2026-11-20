El intendente de Paysandú Nicolás Olivera dijo que habló este viernes con el presidente Yamandú Orsi y que el mandatario le aseguró que su intención es cerrar el acuerdo con la empresa Hif Global a fines de este mes.

La empresa internacional negocia con el gobierno desde hace meses para instalar en Paysandú una planta de hidrógeno verde con una inversión millonaria.

“El presidente me acaba de decir que antes de fin de mes la idea es cerrar el acuerdo”, dijo Olivera este viernes en rueda de prensa.

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El intendente destacó la llegada a Uruguay por estas horas del CEO de Hif Global César Norton, que estuvo presente este viernes en la inauguración del polo ferroviario del Grupo Ras, en Canelones, cerca de Progreso.

“El CEO vino a Uruguay y dijo que quiere que las cosas pasen. La empresa nos hizo saber su indeclinable voluntad de avanzar” en el acuerdo con el gobierno, aseguró Olivera.

En los últimos meses el intendente de Paysandú reclamó al gobierno que cierre de una vez el acuerdo con Hif para que confirme su millonaria inversión en el departamento, y apuntó sus críticas a la ministra de Industria Fernanda Cardona.

Desde el gobierno se informó que la negociación con Hif se centra en el precio que pagará por la energía como gran consumidor.

La empresa HIF Global emitió este jueves un comunicado en el que ratificó su compromiso con el proyecto para construir una planta de hidrógeno verde en Paysandú.