Una agente de la Policía de Tacuarembó debió dormir con su hijo recién operado en una estación de servicio al ser rechazada la solicitud de licencia por 15 días en la Unidad 18 del Instituto Nacional de Rehabilitación de Durazno donde cumple funciones.

Ángel Techera, de la Unión de Funcionarios Policiales, denunció el hecho y explicó que al hijo le habían dado 15 días de recuperación y que ella es madre soltera, por lo que era quien podía cuidar al menor.

"Hay un ausentismo de los policías que hacen semana por semana, a veces, por los hijos, no la autorizaron, tenía 20 días de licencia que se le podría haber brindado a la policía para poder tener los cuidados de su hijo", afirmó Techera.

En los últimos días, la mujer fue "intimada que estaba faltando al servicio". "Ella me comunicó que se iba para la unidad y se llevó a su hijo, porque no tenía con quien dejarlo. Se presentó a la unidad y de mañana empezó una repercusión con este tema, ya que la funcionaria policial se presentó, no tuvo ninguna ayuda del mando que allí está a cargo de la funcionaria, y tuvo que irse a la Ancap de Durazno a dormir con su hijo en el vehículo que fue a Durazno, y hasta el día de hoy no tuvo ningún tipo de respuesta".