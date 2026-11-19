La empresa HIF Global emitió este jueves un comunicado en el que ratificó su compromiso con el proyecto para construir una planta de hidrógeno verde en el departamento de Paysandú. Además, está previsto un parque de generación fotovoltaica y otro de generación eólica. "Los estudios técnicos y ambientales de ambos parques de energía renovable están en curso de acuerdo lo previsto por la legislación uruguaya", afirmó.

Actualmente, la compañía chilena trabaja con el Poder Ejecutivo en la formulación del acuerdo de inversión para avanzar hacia las próximas etapas del proyecto. "Este acuerdo definirán los detalles económicos, financieros y todas las condiciones contractuales a aplicarse", indicó, y aseguró que "la decisión final de inversión se adoptará una vez completados los estudios, los permisos y el cierre financiero".

La cancelación de un proyecto de producción de amoníaco en el sur de Chile "ha generado versiones y comentarios sobre el futuro del proyecto HIF Paysandú", sostuvo la empresa al emitir el comunicado y afirmó que el amoníaco verde y los eCombustibles responden a mercados distintos.

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La empresa afirmó tener acuerdos de suministro de combustibles con Europa y "se encuentra muy activa en el mercado asiático con acuerdos con empresas japonesas". La planta de Paysandú se sumaría a la de Haru Oni, en Magallanes, Chile.

INVERSIÓN

La inversión total prevista para el proyecto es de 6.000 millones de dólares. De los cuales, 4.000 millones de dólares se destinarán a la planta de combustibles y 2.000 millones de dólares a los parques de generación de energía renovable.

Se generarán 3.200 fuentes de trabajo en el pico de construcción y 300 empleos directos y 300 indirectos durante la etapa de operación. La planta se construirá en un predio de Ancap, al norte de la ciudad de Paysandú.