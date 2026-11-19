El presidente Orsi volvió a respaldar públicamente a la ministra de Salud Pública Cristina Lustemberg, que será interpelada la semana que viene por la oposición por el caso de la sanción a la anestesista Inés Miralles, que redujo hace un año y ahora volvió a aumentar en una resolución firmada junto al mandatario.

“Por supuesto, por supuesto”, dijo Orsi al ser preguntado en rueda de prensa si mantiene el apoyo a la ministra, y agregó: “Alguien que corrige cuando las cosas no salen bien, yo creo que se merece el mejor de los apoyos”.

Consultado entonces si corrigió a la ministra en su decisión de reducir la sanción de inhabilitación a la anestesista, y que ahora vuelve a ser de cinco años, el presidente respondió: “Yo no hago corregir a nadie, por favor, se trabaja en equipo y no hay que subestimar la inteligencia de la gente”.

Acerca de la interpelación a Lustemberg, Orsi había dicho instantes antes que este mecanismo de llamado a sala de los ministros “se ha aplicado muchísimo en este período”, y agregó: “La cantidad de interpelaciones que hemos tenido es casi récord, y eso es necesario, la democracia tiene eso”.

Trabajadores del shopping de Colonia

El presidente Orsi también fue consultado sobre la situación de los trabajadores del shopping de Colonia afectados por el incendio de la semana pasada que causó pérdidas materiales casi totales.

El gobierno ya adelantó que de ser necesario habrá un seguro de paro especial, incluso para quienes no tienen derecho a esa cobertura por no reunir la cantidad de días trabajados que fija la norma.

“Está bastante encaminado, no son tantos”, dijo Orsi en la rueda de prensa sobre la cantidad de trabajadores que hay que atender con seguro de paro, y se refirió a la cobertura especial: “En el caso de ser necesario y en el caso de algunos zafrales se verá la forma”.