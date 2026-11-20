Personal de la Intendencia de Montevideo y del área de Investigaciones de la Zona Operacional 4 de la Policía, tiraron abajo muros levantados en pasajes del barrio Cerro Norte que impedían la circulación entre casas y comercios de la zona.
La Intendencia y la Policía tiran abajo muros levantados en un pasaje de Cerro Norte y que bloqueaban la circulación
Los muros fueron levantados por vecinos del lugar en el pasaje 105 de Cerro Norte. Bloqueaban el paso de la Policía y otros servicios.
En este caso estaban cortando el paso en el pasaje 105, un pasaje conocido en la zona como el de “los Colorados”, en alusión a un grupo criminal que opera en el barrio.
Esos muros fueron construidos para impedir el paso de la Policía y protegerse de balaceras, según información a la que accedió Subrayado en el lugar.
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