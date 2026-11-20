El pasaje dentro de Cerro Norte con el muro derribado. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

Personal de la Intendencia de Montevideo y del área de Investigaciones de la Zona Operacional 4 de la Policía, tiraron abajo muros levantados en pasajes del barrio Cerro Norte que impedían la circulación entre casas y comercios de la zona.

En este caso estaban cortando el paso en el pasaje 105, un pasaje conocido en la zona como el de “los Colorados”, en alusión a un grupo criminal que opera en el barrio.

Esos muros fueron construidos para impedir el paso de la Policía y protegerse de balaceras, según información a la que accedió Subrayado en el lugar.

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