El presidente de la República, Yamandú Orsi, participó este viernes en el lanzamiento del Proyecto Ferroviario RAS, en la ruta 5, en Progreso, Canelones. Allí destacó la importancia de promover la inversión nacional.

En su discurso, se refirió al viaje a España, en el que e reunió con empresarios con "la idea de convencer o seguir convenciendo que Uruguay vale la pena".

"El concepto base o lo que nos mueve, es diversificar la inversión y a su vez integrar", explicó. En esa línea, se refirió al origen de las inversiones y a "las propuestas de crecimiento que Uruguay puede ofrecer".

"Es bueno que vengan inversiones de afuera, lo promovemos, lo estimulamos, pero también es bueno que los uruguayos también sepamos que hay uruguayos que se la juegan y están saliendo afuera. Empresas uruguayas que andan por el mundo y les está yendo bien", sostuvo y puso como ejemplo al Grupo RAS.

"Entonces, además de la inversión extranjera que la tenemos que promover y mucho, está bien que le demos espacio y que peleemos todos juntos para que los uruguayos puedan seguir invirtiendo en Uruguay, y si pueden hacerlo afuera, también", añadió. "Sepamos que hay una barra grande de gente que arriesga en un mercado chico como el nuestro", afirmó.

Por otro lado, habló sobre los "procesos de inversión". "Estuve no hace mucho tiempo acá, con el anterior presidente de la República, también inaugurando otro hito, y como son procesos y que a veces por supuesto uno quisiera que fueran más rápido, tenemos que tener la paciencia y la tolerancia de que no necesariamente la cinta la cortás vos. Nos estamos acostumbrando a cortar cintas en proceso que vienen de atrás y tienen que pasar mucho más para adelante", dijo.