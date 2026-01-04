RECIBÍ EL NEWSLETTER
TRIBUNAL DE ESTADOS UNIDOS

Nicolás Maduro comparece este lunes ante un juez de Nueva York; enfrenta cargos por narcotráfico y terrorismo

El presidente de Venezuela fue capturado este sábado y trasladado en avión junto a su esposa hacia una instalación de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Foto: Alerta Mundial News

Foto: Alerta Mundial News

El derrocado presidente de Venezuela Nicolás Maduro comparecerá ante un juez de Nueva York este lunes al mediodía, anunció este domingo el tribunal que le notificará formalmente los cargos en su contra.

Acusado por la justicia estadounidense por cargos de narcotráfico y de terrorismo, el jefe de Estado capturado en Caracas el pasado sábado mediante un operativo estadounidense comparecerá ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, extraídos a la fuerza del país en una operación militar estadounidense, fueron objeto el sábado de una nueva acusación por "narcoterrorismo" e importación de cocaína a Estados Unidos.

china insta a eeuu a liberar inmediatamente a nicolas maduro
Seguí leyendo

China insta a EEUU a "liberar inmediatamente" a Nicolás Maduro

La ubicación de Maduro fue rastreada por la CIA, a la que Donald Trump había autorizado actividades encubiertas dentro de Venezuela hace algunos meses. El presidente norteamericano observó la operación militar desde su mansión en Florida.

La operación fue realizada en conjunción con las fuerzas del orden de Estados Unidos, Force One y los Marins, fueron las destacadas.

La Casa Blanca no anunciaba una intervención tan directa en América Latina desde la invasión de Panamá en 1989, cuando derrocaron al líder militar Manuel Noriega.

Temas de la nota

Lo más visto

video
Sociedad

Se llama Nehitan, pesó 3,8 kilos, nació en el Pereira Rossell y es el primer bebé en nacer en 2026
REPERCUSIONES INTERNACIONALES

China insta a EEUU a "liberar inmediatamente" a Nicolás Maduro
PRONÓSTICO NUBEL CISNEROS

Domingo cálido a caluroso con pasaje de nubosidad, se inestabiliza en la noche por la costa sureste
SINIESTRO DE TRÁNSITO FATAL

Motociclista murió tras despistar e impactar contra una boca de tormenta, en Sauce
Estados Unidos en Venezuela

Cronología de la operación que llevó a la captura de Nicolás Maduro y primeras repercusiones

Te puede interesar

Foto: Alerta Mundial News
TRIBUNAL DE ESTADOS UNIDOS

Nicolás Maduro comparece este lunes ante un juez de Nueva York; enfrenta cargos por narcotráfico y terrorismo
Orsi tras reunión del gabinete por situación Venezuela: Uruguay mantiene una posición histórica de no intervención y destacó defensa del derecho internacional video
CONFERENCIA DE PRENSA

Orsi tras reunión del gabinete por situación Venezuela: "Uruguay mantiene una posición histórica" de no intervención y destacó defensa del derecho internacional
Uruguay, Brasil, Chile, Colombia, México y España expresan profunda preocupación y rechazo frente a las acciones militares en Venezuela
COMUNICADO CONJUNTO

Uruguay, Brasil, Chile, Colombia, México y España expresan profunda preocupación y rechazo frente a las acciones militares en Venezuela

Dejá tu comentario