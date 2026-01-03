Cronología de la operación que llevó a la captura de Nicolás Maduro y primeras repercusiones

A las dos de la mañana de Venezuela, las tres acá en Uruguay, se empezaron a escuchar las primeras explosiones en Caracas. Varias instalaciones militares eran el blanco.

El ruido de aviones sobrevolando, intercalado con detonaciones, se mantuvo durante al menos dos horas.

Después, las explosiones empezaron a espaciarse hasta detenerse. En ese momento, en el canal estatal VTV leyeron un comunicado del Gobierno venezolano confirmando el ataques de Estados Unidos. Y enseguida, el anuncio de que se activaba el estado de excepción por conmoción exterior. En el renglón siguiente, se llamaba a la gente a salir a la calle, algo que no tuvo mucho eco entre la población.

La operación fue realizada en conjunción con las fuerzas del orden de Estados Unidos, Force One y los Marins, fueron las destacadas.

La ubicación de Maduro fue rastreada por la CIA, a la que Donald Trump había autorizado actividades encubiertas dentro de Venezuela hace algunos meses.

Trump observó la operación militar desde una habitación en su mansión de Mar-a-Lago, en Florida. Estaba rodeado de militares y del personal de inteligencia.

Una semana antes había dado la orden de atacar Venezuela y capturar a Maduro.

“Si hubieran visto lo que pasó, yo lo vi literalmente, como si estuviera viendo un programa de televisión”, contó después Trump en una entrevista en FoxNews. “Si hubieran visto la velocidad, la violencia... Fue un trabajo asombroso el que hicieron estas personas. Nadie más podría haber hecho algo igual”.

Pero dijo más el presidente, dejando caer algunos detalles de la incursión militar en el propio domicilio del matrimonio Maduro. “En realidad, simplemente irrumpieron, entraron en lugares donde no era posible entrar, forzaron puertas de acero que estaban ahí precisamente para eso, y los sacaron en cuestión de segundos. Nunca había visto algo así”.

Según consignó la prensa norteamericana, no se registraron bajas durante el ataque.

La Casa Blanca no anunciaba una intervención tan directa en América Latina desde la invasión de Panamá en 1989, cuando derrocaron al líder militar Manuel Noriega.

Acusación Maduro

La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, aseguró que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores, serán juzgados en un tribunal federal de Nueva York.

Maduro fue acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos"

“Pronto enfrentarán todo el rigor de la Justicia estadounidense en suelo estadounidense, en tribunales estadounidenses”, declaró la fiscal.

No obstante, los cargos preexistentes, presentados en marzo de 2020, no incluyen a su esposa, Cilia Flores.

La acusación formal de 2020 contra Maduro afirmaba además que había ayudado a gestionar y, finalmente, a liderar una organización narcotraficante a medida que ganaba poder en Venezuela.

Bajo su liderazgo, según la acusación, la organización buscaba no solo enriquecer a sus miembros y aumentar su poder, sino también inundar Estados Unidos de cocaína y usarla como arma contra Washington.

La vicepresidenta de Venezuela pidió pruebas de vida de Maduro

Delcy Rodríguez denunció temprano en la mañana que se desconocía el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores.

La salida publica de Rodríguez se produjo minutos después que el mandatario de EE.UU., Donald Trump, confirmara el ataque contra el país y anunciara la captura de ambos.

Rodríguez le exigió al gobierno de Trump una prueba de vida de Maduro y de Flores.

Y al poco rato de producido el ataque, en las calles de Caracas, el ministro del interior de Venezuela, pedía no caer en la desesperanza.