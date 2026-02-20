Paraguay: exgolero de Olimpia se entregó ante la Policía por vínculo con organización criminal de Marset

El exgolero paraguayo Víctor Centurión se entregó ante la Policía de Paraguay , tras ser buscado por vínculos con el narco uruguayo Sebastián Marset .

Centurión fue arquero de Olimpia, un club de primera división de Paraguay, y también estuvo en la selección de su país. De acuerdo a la información de medios paraguayos como ABC, el hombre fue imputado por participación en tráfico de drogas, en el marco de la Operación Nexus 2.

El operativo Nexus 2 llevaba hasta el momento cuatro personas detenidas y cinco prófugas, según confirmaron las autoridades paraguayas. Uno de los prófugos era Centurión, que se entregó este viernes.

Entre los otros implicados está el oficial de la Fuerza Aérea, Virgilio del Valle, como sospechoso de colaborar también con Marset. Otros detenidos son Luis Molinas, exjugador de futsal de Cerro Porteño, Cindy Peralta y Álvaro Enrique Cáceres Cabrera.

Entre las personas que siguen prófugas está un empresario deportivo, Dionisio Cáceres.