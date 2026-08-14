Negro habló de preocupación por homicidios en Montevideo y se refirió a "reestructura" de la Jefatura

El ministro del Interior, Carlos Negro, habló sobre los homicidios en el país y se refirió a Montevideo como el punto neurálgico de los casos.

"La capital es el centro neurálgico de la preocupación del Ministerio en materia de letalidad violenta", dijo.

"Estamos trabajando para una reestructura de la Jefatura de Montevideo, que nos lleve a optimizar la eficiencia en la prevención de los homicidios y bajar los registros", indicó.

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Desde junio, está al frente de la Jefatura de Policía de Montevideo el comisario General Alfredo Clavijo, quien se desempeñaba como Subdirector de la Policía Nacional.

El ministro también habló sobre el caso de la joven de 24 años asesinada en Piedras Blancas, que dijo que su pareja la había amenazado desde la cárcel y aseguró que están en investigación las denuncias previas del caso.