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MINISTERIO DEL INTERIOR

Negro habló de preocupación por homicidios en Montevideo y se refirió a "reestructura" de la Jefatura

Los cambios en Jefatura son para "optimizar la eficiencia en la prevención de los homicidios y bajar los registros".

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El ministro del Interior, Carlos Negro, habló sobre los homicidios en el país y se refirió a Montevideo como el punto neurálgico de los casos.

"La capital es el centro neurálgico de la preocupación del Ministerio en materia de letalidad violenta", dijo.

"Estamos trabajando para una reestructura de la Jefatura de Montevideo, que nos lleve a optimizar la eficiencia en la prevención de los homicidios y bajar los registros", indicó.

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