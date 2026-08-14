Peatón murió tras intentar cruzar ruta 5 y ser embestido por un auto, en Progreso

Policía Caminera

Un peatón fue embestido por un auto en la noche de este viernes en ruta 5, a la altura del kilómetro 30.

Policía Caminera informó que el auto circulaba por dicha ruta, con dirección sur a norte en la senda de salida de Montevideo, cuando embistió a una persona que pretendía cruzar.

El peatón murió en el lugar producto del impacto.

Policía investiga las causas del siniestro fatal.

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