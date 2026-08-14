El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso especial a la población por tormentas muy fuertes y precipitaciones copiosas.

Entre la madrugada del domingo 16 y la tarde del miércoles 19, un frente cálido afectará el país, lo que generará lluvias copiosas y tormentas muy fuertes, indica la advertencia.

Las zonas más afectadas serán el norte, centro y este del país. Se prevé que las precipitaciones diarias más significativas estén entre 70 y 100 mm, y se estima que los valores acumulados puedan superar los 250mm.

En zonas de tormenta se podrán registrar rachas de viento fuerte, caída de granizo e intensa actividad eléctrica.