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DESDE LA MADRUGADA DEL DOMINGO

Inumet emitió un aviso especial a la población por tormentas muy fuertes y precipitaciones copiosas

Las zonas más afectadas serán el norte, centro y este del país. Se prevé que las precipitaciones diarias más significativas estén entre 70 y 100 mm, y se estima que los valores acumulados puedan superar los 250mm.

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El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso especial a la población por tormentas muy fuertes y precipitaciones copiosas.

Entre la madrugada del domingo 16 y la tarde del miércoles 19, un frente cálido afectará el país, lo que generará lluvias copiosas y tormentas muy fuertes, indica la advertencia.

Las zonas más afectadas serán el norte, centro y este del país. Se prevé que las precipitaciones diarias más significativas estén entre 70 y 100 mm, y se estima que los valores acumulados puedan superar los 250mm.

Foto: Subrayado.
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Temporal: el viento más intenso fue registrado en Lavalleja, donde superó los 120 km/h

En zonas de tormenta se podrán registrar rachas de viento fuerte, caída de granizo e intensa actividad eléctrica.

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