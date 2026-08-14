El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso especial a la población por tormentas muy fuertes y precipitaciones copiosas.
Inumet emitió un aviso especial a la población por tormentas muy fuertes y precipitaciones copiosas
Las zonas más afectadas serán el norte, centro y este del país. Se prevé que las precipitaciones diarias más significativas estén entre 70 y 100 mm, y se estima que los valores acumulados puedan superar los 250mm.
Entre la madrugada del domingo 16 y la tarde del miércoles 19, un frente cálido afectará el país, lo que generará lluvias copiosas y tormentas muy fuertes, indica la advertencia.
Las zonas más afectadas serán el norte, centro y este del país. Se prevé que las precipitaciones diarias más significativas estén entre 70 y 100 mm, y se estima que los valores acumulados puedan superar los 250mm.
Seguí leyendo
Temporal: el viento más intenso fue registrado en Lavalleja, donde superó los 120 km/h
En zonas de tormenta se podrán registrar rachas de viento fuerte, caída de granizo e intensa actividad eléctrica.
Temas de la nota
Lo más visto
DESDE 2011
Las siete piscinas ocultas que tiene Montevideo: ¿Cómo funciona el sistema de drenaje para reducir las inundaciones?
Lascano y timote
Accidente laboral en Nuevo París: trabajador de 28 años fue trasladado en grave estado
DESDE LA MADRUGADA DEL DOMINGO
Inumet emitió un aviso especial a la población por tormentas muy fuertes y precipitaciones copiosas
ADVIERTEN POR ESTAFA Y PIDEN TRABAJO
Padres de Emma, una niña que falleció por una enfermedad rara, denuncian que personas piden colaboración en su nombre
PRONÓSTICO
Dejá tu comentario