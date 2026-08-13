Las siete piscinas ocultas que tiene Montevideo: ¿Cómo funciona el sistema de drenaje para reducir las inundaciones?

Montevideo cuenta con siete piscinas ocultas que están coincidentemente en áreas con arroyos entubados. Los tanques de amortiguación almacenan agua de lluvia para reducir las inundaciones en la ciudad.

La urbanización, los cursos de agua entubados y el cambio climático. El desafío es la planificación ya no solo a partir de datos históricos sino de la probabilidad de fenómenos más extremos.

Uruguay actualiza periódicamente un instrumento de hidrología: la curvas de intensidad, duración y frecuencia, para conocer el comportamiento de las precipitaciones.

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El ingeniera María Mena indicó que en este momento se está haciendo un nuevo diseño para tratar de que los nuevos modelos puedan contemplar los efectos estimados del cambio climático.

Montevideo tiene amenazas por desbordes de riberas, cañadas, costas y el drenaje. Para atender la exigencia de la red de saneamiento cuando se registran abundantes lluvias, la Intendencia instaló desde 2011 siete piscinas ocultas.

En estas zonas, cuando la lluvia es intensa, el agua es conducida hasta los tanques para luego conectar con la red principal de forma progresiva. La plaza Leonel Viera tiene uno debajo. Cuenta con una altura de 3,20 metros y 900 metros cuadrados de superficie para atender precipitaciones que se supone pueden darse cada 10 años.

La ingeniera Romina Donnangelo dijo que en esta obra se construyó un colector de refuerzo para interceptar y derivar hacia ahí el agua de otros colectores durante la tormenta, y retenerla hasta que se libere el colector principal. Luego, comienza a ser liberada una vez que pase el pico de la tormenta.

Por disposición del Ministerio de Ambiente, las nuevas construcciones que superen los 4.000 metros cuadrados de superficie impermeable o cubierta deberán construir dispositivos de drenaje.

El director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, Leonardo Herou, sostuvo que la construcción de piscinas ocultas es parte de la solución que los técnicos han encontrado en el correr de los años. "En materia de saneamiento y drenaje, Montevideo ha construido una verdadera política de Estado"

Destacó la aprobación, con el aval de todos los partidos políticos en la Junta Departamental, el Plan de Saneamiento VII.