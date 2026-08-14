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Lascano y timote

Accidente laboral en Nuevo París: trabajador de 28 años fue trasladado en grave estado

Un camión aplastó a un trabajador quien fue ingresado en grave estado al sanatorio del Banco de Seguros.

Un trabajador de 28 años fue aplastado por un camión en Nuevo París.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

Un accidente laboral grave ocurrió en la mañana de este viernes en Lascano esquina Timote en el barrio Nuevo París.

Un trabajador de una empresa de reciclaje de residuos trabajaba en el lugar cuando sufrió un aplastamiento y fue trasladado en grave estado al sanatorio del Banco de Seguros del Estado (BSE).

El camión debía sacar del lugar un elevador que se encontraba trancado dentro de una vivienda. La víctima guiaba desde abajo la maniobra y terminó aplastado entre el vehículo y la viga del portón de la entrada.

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El hombre tiene 28 años.

En la escena trabaja la Policía Científica relevando pericias y personal de URPM de zona operacional IV.

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