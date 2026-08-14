Un accidente laboral grave ocurrió en la mañana de este viernes en Lascano esquina Timote en el barrio Nuevo París.
Accidente laboral en Nuevo París: trabajador de 28 años fue trasladado en grave estado
Un camión aplastó a un trabajador quien fue ingresado en grave estado al sanatorio del Banco de Seguros.
Un trabajador de una empresa de reciclaje de residuos trabajaba en el lugar cuando sufrió un aplastamiento y fue trasladado en grave estado al sanatorio del Banco de Seguros del Estado (BSE).
El camión debía sacar del lugar un elevador que se encontraba trancado dentro de una vivienda. La víctima guiaba desde abajo la maniobra y terminó aplastado entre el vehículo y la viga del portón de la entrada.
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