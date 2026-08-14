MSP anunció 15.000 nuevos cupos para vacunar a niños y adolescentes contra el meningococo en Montevideo y Canelones

El Ministerio de Salud Pública (MSP) anunció este viernes la apertura de 15.000 nuevos cupos para vacunar a niños y adolescentes de 9 a 15 años contra el meningococo en Montevideo y Canelones en la jornada nacional prevista para el jueves 20 de agosto.

La agenda para Montevideo y Canelones se habilitará a partir de las 12:30 horas del lunes 17 de agosto a través de la página web del MSP . Serán 10.000 nuevos cupos para Montevideo y 5.000 para Canelones, los departamentos con mayor demanda.

En Montevideo, la jornada de vacunación masiva se hará en el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) y el Auditorio Nacional del Sodre. En Canelones, funcionarán 11 puestos de vacunación en simultáneo. En tanto, en los vacunatorios del resto del país la jornada nacional de vacunación del 20 será sin agenda previa.

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Además, se anunció que desde la semana del 24 de agosto se desarrollará una acción ampliada de vacunación en las escuelas y que también se extenderá a los liceos, teniendo en cuenta que la población a ser inoculada va desde los 9 a los 15 años.

El MSP informó que en 15 días de la campaña, desde que se abrió la agenda digital, se vacunaron a más de 31.000 niños y adolescentes.