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SEGURIDAD EN EL DEPORTE

Ministro Negro recibe este lunes a trabajadores tras el secuestro de ómnibus y conductor de UCOT

La Dirección General de Seguridad en el Deporte investiga a través de su Departamento de Operaciones el hecho de violencia ocurrido este domingo por parte de hinchas de Cerro.

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El ministro del Interior Carlos Negro recibe este lunes a los representantes de los trabajadores del transporte colectivo de pasajeros tras el secuestro de un coche y de su conductor por parte de hinchas de Cerro.

Desde la cartera indicaron que la reunión tiene como objetivo informar sobre la investigación del caso y las medidas vinculadas a mejorar la seguridad en el sector.

El Ministerio del Interior indicó que el Centro de Comando Unificado fue alertado y efectivos llegaron hasta el Intercambiador Belloni, donde se encontraba la unidad procedente de Terminal Casabó.

Según la denuncia recabada en el lugar, a la salida de Terminal del Cerro aproximadamente 50 personas identificadas como hinchas del Club Atlético Cerro, ascendieron al vehículo.

Durante el trayecto dos hombres se acercaron al conductor y, mediante amenaza con un arma de fuego, le obligaron a continuar la marcha hasta el destino sin detenerse.

Una vez en el Intercambiador Belloni, sobre la hora 10.20, los individuos bajaron del ómnibus y abandonan el lugar.

Los efectivos dejaron constancia que no se registraron daños en el coche ni el robo de objetos a los pasajeros.

Personal policial realizó las pericias correspondientes. El caso está bajo la órbita de la Fiscalía de Flagrancia de 13 ° Turno.

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