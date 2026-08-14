Un empresario fue asesinado en la noche de este viernes en el Chuy, del lado brasileño.
Asesinaron a tiros a un empresario cuando llegaba a su casa, en Chui-Brasil
Información primaria a la que accedió Subrayado indica que la principal hipótesis de la Policía es que el ataque no era para él y que lo confundieron con otra persona por su parecido y su camioneta.
Información primaria a la que accedió Subrayado indica que la hipótesis más fuerte que maneja la Policía de Brasil es que el hombre fue asesinado por error por parte de los sicarios ya que tenía el mismo corte de pelo y la misma marca de camioneta.
Fuentes del caso señalaron que días pasados el hombre a quien estaba dirigido el ataque, fue baleado y terminó en el hospital de Rocha.
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El hombre iba llegando a su casa cuando fue interceptado por dos individuos en moto, dijeron testigos.
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