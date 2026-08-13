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ADVIERTEN POR ESTAFA Y PIDEN TRABAJO

Padres de Emma, una niña que falleció por una enfermedad rara, denuncian que personas piden colaboración en su nombre

Ademar y Laura aclararon que no están pidiendo dinero y agradecieron el apoyo recibido durante este tiempo. Ahora, piden la posibilidad de un trabajo. Para comunicarse con Laura al 099 960 029 y con Ademar al 099 825 543.

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Falleció Emma, una niña de 8 años que padecía una enfermedad rara, llamada Tay Sachs, un caso único en Uruguay. Durante varios años, sus papás pedían colaboración en los semáforos para poder costear la medicación. Ahora, denuncian que hay personas que siguen pidiendo dinero en nombre de su hija.

El papá Ademar Lapeyre pidió que las personas que solicitan dinero en los semáforos para su hija dejen de hacerlo. En redes sociales, circula una foto de dos hombres con las remeras de la campaña de colaboración. La mamá Laura Silveira advirtió que se trata de una estafa, porque el caso de Emma era único.

Ademar y Laura aclararon que no están pidiendo dinero y agradecieon el apoyo recibido durante este tiempo. En estos años, estuvieron pendientes de Emma y vivían con lo que recaudaban el semáforo. Ahora, piden la posibilidad de un trabajo. Para comunicarse con Laura al 099 960 029 y con Ademar al 099 825 543.

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El caso de estafa tiene una denuncia radicada en la seccional 22 de Salinas.

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